Musical Évora: Maycon Rutherford faz show Purpose - De pai para filho na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/nº), às 12h30min. Gratuito.

Cultura nas férias: oficina de canto/expressão vocal, das 13h às 15h30min, e oficina de expressão corporal, das 16h às 18h, no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665). Público-alvo: de seis a 12 anos. Ingressos no SAC do Sesc Centro ou em www.sesc-rs.com.br/ingressos.

Meu Brasil: exposição coletiva na Galeria Espaço André Paulo Franck do Clube de Cultura (Ramiro Barcelos, 1.853). Visitação de segunda-feira a sábado, das 17h às 21h. Gratuito.

Quarta Livre: apresentações da dupla Mel e João, banda Estepes e João Guarani, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), às 21h. Doação de 1 kg de alimento não perecível.