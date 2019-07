Exposição Bonecos livres segue em cartaz na Chico Lisboa

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A exposição Bonecos livres, em cartaz na sede da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa (Travessa dos Venezianos, 19), pode ser visitada até 9 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, com entrada franca.

A mostra reúne a diversificada (e divertida) produção dos participantes da Oficina de Bonecas Feias, realizada no Atelier Livre da prefeitura de Porto Alegre sob orientação da artista e educadora Cláu Paranhos, que também assina a "não curadoria".

Com bonecos realizados a partir de técnicas variadas que vão desde a modelagem em cerâmica fria e papier collé à costura manual, bordado e crochê, a mostra convida a um mergulho no universo poético e lúdico. A exposição também faz parte das ações comemorativas dos 80 anos da Associação Chico Lisboa e busca promover um diálogo com o Atelier Livre da prefeitura.