Érlon Péricles participa do projeto Sarau do Solar

Músico, cantor e compositor missioneiro, Érlon Péricles é a atração de hoje do Sarau do Solar. O milongueiro começa o show às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Duque de Caxias, 968), com entrada franca.

Para o espetáculo, Péricles apresenta um show de milongas autorais, em que o tema central trabalhado é o da influência do ritmo sul-americano, como uruguaias e argentinas, no cancioneiro gaúcho. O músico se utiliza de inspirações de suas origens fronteiriças, com a infância rural que viveu como um ponto de partida para realizar e misturar a milonga com temáticas atuais e que tratam sobre a rotina das pessoas.

Péricles também atua na área da produção musical, sendo diretor e produtor de CDS, trilhas e jingles, além de apresentações em rodeios, feiras e eventos da cultura gaúcha, tendo gravado, nos 30 anos de carreira, um DVD e 10 CDS. Atualmente, trabalha na divulgação do seu projeto Aventuras da Terra Gaúcha. No ano de 2011, ele fez apresentações por Portugal e Espanha na turnê Música gaúcha na Europa.