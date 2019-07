Choro à moda gaúcha no Foyer do Theatro São Pedro

A terceira edição do projeto O Choro é Livre! recebe o grupo Sexteto Gaúcho hoje no Foyer do Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº). Os músicos trarão canções do disco de estreia, Bicho solto, além de novas composições de seus integrantes. A apresentação se inicia às 18h30min, com entrada franca.