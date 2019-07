Encontro hoje à tarde discute nesta segunda futuro da Cinemateca Capitólio

A Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos (APTC-RS) promove hoje, às 17h, o debate O futuro da Cinemateca Capitólio Petrobras. Está prevista a presença do secretário municipal da cultura Luciano Alabarse e de outros representantes da prefeitura, além da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia (CCVF) e da Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul (Fundacine). O evento gratuito é aberto à comunidade artística e ao público em geral.