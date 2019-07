Projeto Chapéu Acústico recebe Gil Jazz Trio nesta terça-feira

Além de dar nome ao show, Do jazz ao samba explica bem o que o Gil Jazz Trio se propõe a fazer amanhã, às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública (Riachuelo, 1.190). Liderado pelo guitarrista Gilberto Oliveira, o trio instrumental conta com o baterista Lucas Fê e o baixista Dionísio Souza. A entrada é gratuita, com possibilidade de contribuição espontânea.