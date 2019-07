Unimúsica desta semana reúne artistas de várias gerações

Como valorização da produção do pop rock gaúcho das quatro décadas passadas, o Unimúsica 2019 de quinta-feira apresenta Tocando alto, tendo Leo Henkin e Luciano Leães como diretores. O concerto se inicia às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110).

A distribuição de ingressos (dois por pessoa) mediante doação de quilos de alimento não perecíveis ocorre a partir de hoje, das 9h às 18h, no Centro Cultural da universidade (Eng. Luiz Englert, 333). No Campus do Vale (Bento Gonçalves, 9.500), será possível retirar as entradas somente hoje, no Ilea (Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados), das 9h às 17h.

Músicas de bandas reconhecidas nacionalmente, como Engenheiros do Hawaii, Nenhum de Nós e Cachorro Grande estão ao lado de canções de representantes da cena underground porto-alegrense dos anos 1980, como o líder dos Replicantes, Wander Wildner, e Júpiter Apple, fundador dos lendários grupos TNT e Cascaveletes - falecido em 2015. A cena da década seguinte também foi lembrada. Hits que marcaram a juventude de muitos, como Detetive (Comunidade Nin Jitsu) e Dívida (Ultramen), estarão no setlist do show.

Assim, Henkin e Leães convidaram 10 músicos de diversos estilos, como Carlinhos Carneiro, frontman do Bidê ou Balde, além da cantora Bibiana Petek, o vocalista e baterista da banda Dingo Bells, Rodrigo Fischmann, e o guitarrista Erick Endres. Outros gêneros musicais, como reggae, estarão representados.