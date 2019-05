Escritora e ilustradora Judith Kerr morre aos 95 anos

365

685473

2019-05-23 11:03:00

A escritora e ilustradora Judith Kerr, autora do livro infantil O Tigre que Veio Tomar Chá, obra que vendeu milhões de exemplares no mundo todo, morreu aos 95 anos, informou nesta quinta-feira (23) sua editora.

"Com muita tristeza que confirmamos a morte de nossa querida autora e ilustradora, Judith Kerr", disse a editora britânica Harper Collins, em comunicado no Twitter.

Judith Kerr nasceu em Berlim, mas deixou a Alemanha com a família em 1933 para escapar do regime nazista, se estabelecendo na Inglaterra, onde a escritora estudou e trabalhou como roteirista na BBC. (Com agências internacionais).