Longa 'Os papeis de Aspern' é baseado na obra de Henry James

2019-05-24 03:00:00

Baseado na obra Os papéis de Aspern (1888), de Henry James, o longa homônimo de Julien Landais se passa no final do século XIX. A história narra a jornada de um ambicioso editor norte-americano, obcecado pela obra do poeta Jeffrey Aspern.

Obstinado por ter em mãos as cartas que Aspern escreveu para sua amante, ele vai a Veneza para conhecer uma misteriosa idosa e sua sobrinha, residentes de uma imponente, mas decadente, mansão. Com suas reais intenções mascaradas, o visitante seduz a sobrinha, convencendo-a a ajudá-lo na busca pelas cartas.