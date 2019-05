Projeto Lareirau canta Beatles tem apresentação no Espaço 373

365

O quarteto formado por Marisa Rotenberg (voz e percussão), Alex Alano (voz e violão), Gelson Oliveira (voz, baixo e guitarra) e Giovanni Berti (voz e percussão) apresenta no sábado, no Espaço 373, o projeto Lareirau canta Beatles. No repertório, clássicos da banda de Liverpool, com arranjos recheados de brasilidade. O show ocorre às 21h, com os ingressos a R$ 35,00, antecipados pelo site Sympla, e a R$ 40,00 na hora.

Lareirau é uma licença poética que traduz um delicioso sarau musical à beira da lareira, projeto idealizado pelo músico e empresário Alex Alano, acompanhado de Marisa, Gelson e Giovanni, que, há 12 anos diverte hóspedes, visitantes e amigos da Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula.

A originalidade do quarteto resultou no convite para tocarem no International Beatleweek Festival, como um dos representantes do Rio Grande do Sul no maior e mais importante evento de Beatles do mundo, promovido pelo Cavern Club. A Lareirau fez nove shows em sete dias, figurando na programação oficial em Liverpool.