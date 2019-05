Cantora Elza Soares recebe título de Doutora Honoris Causa pela Ufrgs

365

685074

2019-05-21 15:49:17

A cantora Elza Soares recebe, no próximo domingo (26), o título de Doutora Honoris Causa, concedido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

A cerimônia começará às 20h, no Salão de Atos da universidade – a distribuição de senhas ocorre no Centro Cultural da universidade (conhecido como Quindão).

A distinção reconhece a importância de Elza na luta pelos direitos da mulher e sua batalha contra o preconceito racial.

Logo após o honoris causa, no mesmo Salão de Atos, Elza Soares recebe para uma conversa o escritor e músico José Miguel Wisnik. A cantora estará na Capital um dia antes, para show no Bar Opinião (os ingressos estão no terceiro lote).