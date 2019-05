365

2019-05-23 03:00:00

Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se apresenta na Capela do Pão dos Pobres

Com apresentação na Capela do Pão dos Pobres (República, 838), às 18h, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul realiza o 2º Concerto oficial da temporada 2019, com entrada gratuita. Este ano é marcado pelas comemorações de uma década do projeto que busca a inclusão social de crianças e adolescentes por meio da música.

Comandados pelo diretor artístico e regente Telmo Jaconi, o repertório a ser executado pelos alunos conta com os clássicos 4º e 5º movimentos da Sinfonia Pastoral de Beethoven, além de releituras de temas de filmes, como Frozen e Vingadores. A Orquestra Jovem proporciona formação profissional na área da música instrumental, geração de renda e inclusão social a mais de 100 crianças e jovens da Grande Porto Alegre.

O corpo orquestral é formado por jovens de 10 a 24 anos, contemplando os instrumentos de clarinete, fagote, flauta, flauta doce, oboé, percussão, piano, trombone, trompete, tuba, viola, violino e violoncelo.