Canal Brasil transmite longa 'Infância' no domingo

365

684855

2019-05-24 03:00:00

A trama do filme Infância passeia por acontecimentos entrelaçados em um dia comum na família da matriarca conservadora Dona Mocinha (Fernanda Montenegro). Após a morte de seu marido, ela vive com um sentimento saudoso e controla de perto a vida dos filhos, Conceição (Priscilla Rozembaum) e Orlando (Ricardo Kosovski), e do genro, Orlando (Paulo Betti), mantendo com eles relacionamentos paradoxais em que o medo de ficar sozinha e o tratamento ríspido andam próximos. Alheio às brigas e traições que ocorrem dentro de casa, o jovem Rodriguinho (Raul Guaraná) - alter ego do diretor Domingos de Oliveira - vive isolado do mundo devido à superproteção, enquanto tenta lidar com dificuldades com os parentes. No Canal Brasil, às 19h15min de domingo.