'O Escolhido': Série brasileira de suspense da Netflix estreia dia 28 de junho

2019-05-17 15:33:38

O Escolhido, série original brasileira da Netflix, teve seu 1º teaser e a data de estreia divulgados pela plataforma de streaming nesta sexta-feira (17).

No teaser, é possível ver um trio de médicos chegando ao isolado vilarejo de Aguazul, onde são recebidos com uma mensagem não muito animadora: "Medicina traz morte". "Não é do seu interesse um lugar onde ninguém morre?", questiona um dos personagens no vídeo.

No elenco da série de suspense estão atores como Paloma Bernardi, Renan Tenca e Gutto Szuster.

Assista ao 1º teaser de O Escolhido, série brasileira da Netflix que estreia em 28 de junho de 2019.