2019-05-20 03:00:00

Projeto Jazz Connection Trio tem apresentação no Instituto Ling

O pianista norte-americano Kenny Barron encabeça o projeto Jazz Connection Trio, que se apresenta no Instituto Ling (João Caetano, 440) hoje à noite. Acompanhado pelos brasileiros Nilson Matta (baixo) e Rafael Barata (bateria), o jazzista sobe ao palco às 21h30min. Ingressos a R$ 50,00 pelo site htttp://institutoling.org.br

O norte-americano já foi indicado 11 vezes ao Grammy e eleito duas vezes como o melhor pianista do ano pela JJA - Jazz Journalists Association (2017 e 2019). Seu currículo inclui parcerias com Tyrone Washington e James Moody e a fundação da banda Sphere, banda que presta tributo à música de Thelonious Monk, e execução da trilha sonora do filme Faça a coisa certa, de Spike Lee.

Nilson Matta é baixista e compositor - reside e trabalha nos Estados Unidos desde 1985, enquanto Rafael Barata já gravou disco com Kenny Barron e tocou com John Pizzarelli, entre outros projetos.