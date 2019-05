365

Seminário Palco Giratório começa nesta segunda-feira e discute as artes cênicas

Além de um fomentador da cena cultural, o Palco Giratório Sesc já se consolidou como um instigador do pensamento crítico do universo cênico. Para discutir temáticas e aprofundar o conhecimento sobre o fazer artístico, começa nesta segunda-feira (20) o Seminário Palco Giratório. Até sexta-feira, a edição tem como temática Encontros estéticos: corpos em aliança e redes festivas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail palcogiratoriosesc@sesc-rs.com.br.

Com conceito e mediação de Patrícia Fagundes, os encontros serão conduzidos por José Carlos dos Anjos, Verônica Fabrini, Mel Duarte, Daniel Munduruku, Rui Moreira, Leda Martins, Atena Beauvoir, Luciana Paludo, Vicente Pereira Jr., Miss G, Sérgio Lulkin e Thiago Pirajira.