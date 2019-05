Arthur de Faria e Vanessa Longoni apresentam show 'Tudo tinha ruído'

365

684320

2019-05-21 03:00:00

Uma celebração dos 15 anos de parceria do compositor e instrumentista Arthur de Faria com a cantora Vanessa Longoni marca o projeto Chapéu Acústico desta terça-feira. Eles apresentam o show Tudo tinha ruído, trabalho autoral de Faria, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), às 19h, com contribuição espontânea.

Vanessa cantou em muitos shows e discos dele, que fez a direção musical do espetáculo A Mulher de Oslo, sucesso em dezenas de palcos e que virou o primeiro disco da cantora, produzido por Faria. Passados 15 anos de trabalho e amizade, ela propôs um espetáculo somente com canções dele, no formato voz e piano. A proposta foi aceita imediatamente pelo artista que adora duos e visualizou, pela primeira vez, alguém para cantar seu songbook. O repertório tem parcerias do compositor com Alessandra Leão, Marcelo Delacroix e Juli Manzi, mais poemas musicados de Daniel Galera, García Lorca, Sófocles e Montaigne.