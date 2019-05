Exposição 'Nossa negritude, distintos olhares' inaugura na Câmara de Porto Alegre

365

Inaugura nesta segunda-feira, às 20h, Nossa negritude, distintos olhares. A exposição abre na Galeria T Cultural Tereza Franco, localizada na Câmara Municipal de Porto Alegre (Loureiro da Silva, 225), com visitação gratuita.

Fotógrafos como Fábio Cruz, Jucimara Costa, Luís Pedro Fraga e Nilveo Pereira Christiano participam da mostra que busca retratar a cultura negra, expondo 16 obras fotográficas até 31 de maio. O projeto Museu do Negro foi inicialmente proposto e defendido pelo finado vereador Tarciso Flecha Negra em 2008.

Como forma de memória e homenagem ao vereador, a mostra recebeu o apoio do Fumproarte e da Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, do Conselho Municipal da Cultura, da ONG Suve - Sociedade Vila dos Eucaliptos, e de antigos colaboradores de Flecha Negra, que passaram a propor um conjunto de ações artísticas para manterem viva a ideia pela criação do museu. A exposição é vista e celebrada como um início de uma caminhada para a construção do espaço, bem como um convite para a sociedade aderir à causa.