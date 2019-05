365

2019-05-17 03:00:00

Jaime Cimenti

Primeira Pessoa (Editora Metamorfose, 130 páginas), coletânea de 18 histórias de Luiz Paulo Faccioli, nascido em Caxias do Sul, músico, compositor, juiz internacional de gatos de raça, crítico literário colaborador do jornal Rascunho de Curitiba, contista, novelista e romancista, é sua obra mais recente. No dizer de Marcelo Moutinho, na apresentação, as narrativas de Luiz Paulo dialogam com a música brasileira e com o fazer literário e, especialmente, nos cinco textos sobre o amor, mostram que a gênese dos contos é o afeto, em suas múltiplas feições.

Faccioli, que é colunista de livros da BandNews, publicou os livros de contos Elepê (2000) e Trocando em miúdos (2008), o romance Estudo das Teclas Pretas (2004) e a novela infantojuvenil Cida, a Gata Maravilhosa (2008). Com linguagem clara, fluente, cristalina e realista, com tom intimista e bem elaboradas estruturas narrativas, o autor nos traz recortes da vida, cenas do cotidiano e retratos de pessoas, revelando personagens perplexos, lânguidos e misteriosos envolvidos por afetos e inquietações diversos.

Um pai que se assombra ao notar que a filha cresceu; moral e desejo mesclados; as visitas diárias de um solitário kafkiano ao Café Milena e cinco narrativas envolvendo aspectos do afeto e do amor, estão, entre outras, no livro, que utiliza como foco narrativo a primeira pessoa, justamente o foco que é diametralmente o oposto da neutralidade do narrador em terceira pessoa.

Escreveu Luiz Paulo na introdução: "Tudo o que conto é absolutamente autobiográfico, muito pouco do que eu conto tive o privilégio de viver. A vida é isso: uma mescla do que vivemos de fato, do que imaginamos ter vivido, do que os outros viveram por nós e do que imaginamos que os outros possam ter vivido em nosso lugar. Somando tudo, chegamos ao conhecimento pleno ou ao total desconhecimento, depende do ângulo pelo qual se vê. A ficção nada mais faz do que imitar a vida. Talvez a ficção seja mais completa do que a própria vida, pelo simples fato de que nos satisfazemos plenamente dentro de seus limites e com sua incompletude".

Olhar o mundo com nossos olhos, com os dos outros e com as lentes da imaginação e da ficção, é o que possibilitam as histórias de Primeira Pessoa. É muito.