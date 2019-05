Longa 'A carruagem fantasma' tem sessão musicada ao vivo por violinista

365

Longa com direção de Victor Sjöström, integra a programação da 15ª edição do Fantaspoa FANTASPOA/DIVULGAÇÃO/JC

O primeiro fim de semana do 15º Fantaspoa tem como atração uma sessão de A carruagem fantasma (1921) musicada ao vivo pelo violonista Germán Suane, às 21h30min de domingo, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). Com direção de Victor Sjöström, o filme se passa na Suécia, onde três bêbados evocam uma lenda que afirma que, se a última pessoa a morrer no ano for uma grande pecadora, ela irá guiar a carruagem fantasma que recolhe as almas dos mortos.

O festival promove ainda sessões comentadas, como com os realizadores dos argentinos Ponto morto, Tr3sh, Sou tóxico e Você não sabe com quem está falando.