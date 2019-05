Dudu Sperb e Guinga se apresentam nesta sexta-feira no StudioClio

365

Nesta sexta-feira, às 21h, o cantor porto-alegrense Dudu Sperb e o compositor e violonista carioca Guinga voltam a se apresentar juntos no palco do StudioClio (José do Patrocínio, 698). Desta vez, lançarão o CD fruto de seu trabalho em conjunto, depois de terem feito quatro shows no local no ano passado.