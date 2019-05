Peça 'Tocar Paraíso' estreia nesta quinta-feira no Instituto Goethe

365

683820

2019-05-16 03:00:00

Montagem da terceira edição do Projeto Transit, em que diretores brasileiros encenam um texto da dramaturgia contemporânea alemã, estreia Tocar Paraíso. As apresentações integram a programação do 14º Palco Giratório e acontecem às 20h desta quinta e sexta-feira, no teatro do Instituto Goethe (24 de Outubro, 112).

Neste ano, o centro cultural estabeleceu processo de seleção para dois diretores gaúchos encenarem trabalho escrito pelo austríaco Thomas Köck. A montagem desta semana tem direção de João de Ricardo.

A narrativa contempla cinco viajantes e um controlador de passagens num trem que percorre uma paisagem de inverno. Eles entram em pânico ao perceber que o veículo passa estação por estação, sem parar.

Na terça-feira e quarta-feira da próxima semana, é vez de Expresso Paraíso, com direção de Mauricio Casiraghi, também sob texto de Köck.