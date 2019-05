365

Martinha do Coco e Três Marias se apresentam no Projeto Concha

Martinha do Coco se apresenta no Agulha nesta quinta-feira LEO PACHECO/DIVULGAÇÃO/JC

Martinha do Coco e Três Marias são as atrações desta quinta-feira (16) do Projeto Concha. Os shows acontecem no Agulha (Conselheiro Camargo, 300), com início às 22h. Ingressos a partir de R$ 20,00 pelo site Sympla.

Cantora e compositora, Martinha lançou seu segundo disco, O perfume dela, em 2018. A artista desenvolve um trabalho autoral com expressões culturais ligadas à música, dança e brincadeiras populares com influências da cultura nordestina e afro-brasileira - como samba de coco, maracatu e ciranda - ressignificadas com a incorporação de elementos culturais da vida no cerrado.

Já Três Marias é um projeto idealizado por mulheres musicistas de diversas origens e trajetórias que se encontram no universo da música popular. Uma das integrantes, Andressa Ferreira, é justamente a diretora musical do novo álbum de Martinha.