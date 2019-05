Festival infantojuvenil traz a Porto Alegre 24 produções do Brasil e Europa

365

683113

2019-05-13 03:00:00

Entre esta segunda (13) e 15 de junho, Porto Alegre recebe a programação do 6º Cine Caramelo. Festival infantojuvenil, o evento conta com 24 produções do Brasil e Europa, com sessões gratuitas para adultos, crianças e bebês. As atividades para os recém-nascidos acontecem nos dias 20, 21 e 22, no Instituto Ling (João Caetano, 440); as outras atividades de maio, na Sala Redenção (Paulo Gama, 110).

Neta edição, o evento reflete sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. As sessões infantojuvenis, abertas às escolas e ao público em geral, acontecem à tarde - e duas delas contam com tradução para Libras. As sessões para adultos acontecem à noite e exibem uma seleção especial de filmes que refletem sobre a inclusão de crianças e adultos com deficiência na escola, no convívio social, no mercado de trabalho.

A agenda de hoje, por exemplo, contempla Peixonauta - o filme e Outro olhar - uma nova perspectiva. O segundo trabalho tem direção de Renata Sette e utiliza a história de uma estudante gaúcha com síndrome de Down como fio condutor para traçar um retrato sobre a educação inclusiva no Brasil.

A programação completa ainda inclui sessões em Três Coroas e pode ser acessada pelo site www.cinecaramelo.com.br