2ª Maluca recebe show de Fernando Catatau

2019-05-13 03:00:00

Completando duas décadas neste ano, a 2ª Maluca organiza shows para celebrar sua trajetória. Nesta segunda-feira (13), o projeto recebe o show Luz do fim da tarde, de Fernando Catatau, às 22h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos antecipados custam R$ 35,00 - no local, na hora, a R$ 45,00.

A 2ª Maluca se iniciou em 1999 no bar Dr. Jekyll, localizado na Cidade Baixa, além de uma passagem rápida pelo Garagem Hermética até chegar ao Manara, a partir de 2001. Em meados de 2003, o projeto seguiu para o Opinião, permanecendo até 2017, quando passou a ocorrer no Ocidente, seu lar atualmente.

Luz do fim da tarde apresenta músicas inéditas do que virá a ser o primeiro trabalho solo de Catatau. O artista começou um processo de compreender melhor o que seria sua arte ao se reconectar com suas raízes. Ele é um homem do mar, da duna, da maresia.

Mustache e os Apaches (10 de junho), Bando Celta (15 de julho), Atahualpa Y Us Panquis (26 de agosto) e Hurtmold (16 de setembro) são algumas das apresentações já confirmadas.