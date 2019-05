365

2019-05-10 03:00:00

Peça 'Homem de nenhum' estreia no Instituto Ling

Com direção de Eduardo Kraemer, o espetáculo Homem de lugar nenhum estreia nesta sexta-feira, no Instituto Ling (João Caetano, 440). No palco, estarão Zé Adão Barbosa, Renato Del Campão e os atores convidados João Petrillo, Caio Lopes e Artur Gaudenzi Luzardo.

A ideia de que política e amor são inconciliáveis é o ponto de partida para o espetáculo em que os atores discutem temas universais que estes assuntos propõem. Em um embate nonsense, os atores se encontram e desencontram, dando voz, formas e construções estéticas aos temas propostos. As cenas, fragmentadas e costuradas, são montadas à vista do público.

As sessões ocorrem sextas-feiras às 20h, e sábados às 18h, até 25 de maio. Os ingressos custamR$ 40,00, à venda no local ou pelo site institutoling.org.br.