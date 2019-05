Susana Vernieri lança seu décimo livro 'O mapa da república'

365

682639

2019-05-09 03:00:00

A escritora Susana Vernieri lança O mapa da república (Libretos, 68 páginas, R$ 28,00), seu décimo livro, nesta quinta-feira (9) à noite. O evento acontece no Piperita Sabores Selecionados (João Telles, 524), a partir das 18h, e a publicação conta com ilustrações de Pena Cabreira.

De acordo com a autora, o livro nasceu da conexão que tenho com a Cidade Baixa, bairro onde vivo desde criança. Em uma crônica a partir do bairro boêmio de Porto Alegre, ela mescla as manifestações populares que aconteceram no Brasil em 2013 com o colorido da ficção. Personagens, reais ou idealizados, misturam-se em um caleidoscópio de pequenas tramas.

A escritora tem mestrado e doutorado em Literatura Brasileira, com trabalhos sobre a obra de João Cabral de Melo Neto. Seu currículo inclui um Prêmio Açorianos na categoria conto, por As grades do céu (2009).