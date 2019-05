Gravura Galeria de Arte recebe exposição de Clara Pechansky

365

682610

2019-05-08 03:00:00

A artista gaúcha Clara Pechansky inaugura nesta quarta-feira (8) uma exposição na Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647). O evento tem início às 18h30min, e a mostra pode ser vista até o dia 8 de junho - de segundas a sextas-feiras, das 9h30min às 18h30min, e sábados, das 9h30min às 13h30min. A entrada é franca.

O trabalho de Clara ocupa os dois espaços expositivos da galeria. Na Sala Negra, constam os quadros com desenhos e gravura. O local também é palco para o lançamento do livro Clara Pechansky - o traço afetuoso, assinado por Liana Timm.

Já na Sala Nova, o escritor e jornalista Flávio Tavares, amigo de longa data da artista, apresenta as séries Seis motivos para ter medo, a obra mais recente de pintura de Clara, e Senhoras, com um texto comentando as duas coleções.