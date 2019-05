Mesa 'Autores Gaúchos Série Digital' homenageia Alcy Cheuiche

365

Evento apresenta o volume digital dedicado à obra do escritor publicado pelo IEL em 2018 INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO/DIVULGAÇÃO/JC

Dono de um repertório focado no romance histórico, Alcy Cheuiche é homenageado na mesa Autores Gaúchos Série Digital nesta quarta-feira (8), às 18h, no Instituto Estadual do Livro - IEL (André Puente, 318). A entrada é gratuita.

O evento ainda apresenta o volume digital dedicado à obra do escritor publicado pelo IEL em 2018, do qual participam Élvio Vargas, Lucas Zamberlan e Luiz Gonzaga Lopes. Cheuiche já conquistou outros prêmios literários e culturais, como Ilha de Laytano, Açorianos, Medalha do Mérito Santos Dumont, Medalha Simões Lopes Neto, Troféu Guri, bem como ser o Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2006.

A obra do escritor já retratou personagens como Santos Dumont, João Cândido, o Almirante Negro, Sepé Tiaraju, Bento Gonçalves, Garibaldi e Anita, Getúlio Vargas, entre outros.