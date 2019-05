Single 'Try' de Laura Dalmás chega as plataformas digitais nesta quarta-feira

365

682399

2019-05-08 03:00:00

Laura Dalmás se apresenta no palco do Teatro de Arena no dia 16 de maio BRUNO ZULIAN/DIVULGAÇÃO/JC

Laura Dalmás lança nesta quarta-feira (8), nas plataformas digitais, o single Try, com clipe. A balada romântica, cantada em inglês, integra o primeiro EP da cantora, Tua, que conta com canções inéditas e a recente parceria com a rapper carioca K!ng, Dama e vagabundo, além de releituras de músicas do pop contemporâneo, como Anitta e The Weeknd. O trabalho, uma nova etapa na carreira de Laura, terá seu show no dia 16 de maio, às 20h, no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835).