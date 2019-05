365

The Platters se apresenta nesta terça-feira no Teatro da Amrigs

Grupo norte-americano com 50 anos de trajetória, o The Platters se apresenta nesta terça-feira (7) no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311). O show está marcado para as 21h e tem ingressos a R$ 180,00 - nas lojas Multisom ou pelo site www.blueticket.com.br.

Os cantores Kevin Carrol (cantor principal), Ronn Howard (tenor), Farah Melanson (soprano) e Samuel Caesar (barítono) apresentam um repertório composto por sucessos como Only you, Smoke gets in your eyes, The great pretender, The magic touch, Remember when e My prayer. Ao longo de sua carreira, o grupo californiano vendeu mais de 100 milhões de discos.

Caeser, integrante do espetáculo Motown Review, substitui o vocalista B. J. Mitchell, que faleceu em março, nos Estados Unidos.