Poesias de Qorpo Santo são tema de extensão universitária na Capital

365

682143

2019-05-06 03:00:00

A Ufrgs, Unisinos e Instituto Estadual do Livro (IEL) organizam uma extensão universitária com base na poesia de Qorpo Santo. A partir desta terça-feira (7), no IEL (André Puente, 318) e na Unisinos Porto Alegre (Nilo Peçanha, 1.600), Poesia em jogo: interações com a vida e obra de Qorpo Santo culmina em um jogo digital inspirado na vida e na obra do autor. A inscrição custa R$ 50,00.

O evento do Programa de Extensão Ludopoéticas: Criação de jogos digitais, tem coordenação geral da professora Paula Mastroberti, do Instituto de Artes da Ufrgs. Os três primeiros encontros serão realizados na sede do IEL e o encerramento, na Unisinos Porto Alegre. A apresentação desta terça-feira acontece a partir das 17h, contará com Luís Augusto Fischer falando sobre a vida e obra de Qorpo Santo.