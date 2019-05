Simplify recebe evento de bate-papos 'Quem não vive a segunda não merece a sexta'

365

2019-05-06 03:00:00

Evento de bate-papos, Quem não vive a segunda não merece a sexta ocorre nesta segunda-feira (6), a partir das 18h45min, na Simplify (Bastian, 121). Os ingressos custam R$ 35,00.

O primeiro convidado é Gustavo Pereira, que encarna um palhaço que se tornou profissão e missão de vida. Participam ainda Gelson Benatti, com a fala Espaços & silêncios: como conversar com os diferentes de nós; Juliana Pugliese Christmann, que aborda E aí, vamos conversar sobre sexo? desmistificando os espaços de fala; e Stella Bittencourt, com a conversa Cara ou coroa? Quais os pilares de amadurecimento na atualidade?.