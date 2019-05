L7nnon se apresenta no Opinião na madrugada deste sábado

365

681882

2019-05-03 03:00:00

Revelação do hip-hop nacional, L7nnon se apresenta no Opinião na madrugada de sábado para domingo. Nascido e criado em Realengo, no Rio de Janeiro, o cantor sobe ao palco às 2h - mas a casa abre às 23h e conta com aberturas de Trulin, Seman, I.V.S., Hot Players e Senso Comum, além da seletiva Batalha do Olimpo - Rap in Cena Festival. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 80,00.

L7nnon começou no skate, esporte do qual participou de campeonatos mundiais, e passou a dedicar-se à música há cerca de dois anos. Hoje, colhe os frutos dos singles Barcelona, Meus planos e Nada mudou. O rapper recentemente foi contratado pela Papatunes Records, selo comandado por Papatinho, um dos cabeças do ConeCrewDiretoria.