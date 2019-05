365

Peça 'Visitando o Sr. Green' tem apresentações no Teatro do Bourbon Country

Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli protagonizam a peça Visitando o Sr. Green, com direção de Cássio Scarpin e texto de Jeff Baron. O espetáculo tem apresentação em Porto Alegre neste sábado, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com ingressos entre R$ 60,00 e R$ 140,00.

Um pequeno acidente de trânsito, nas ruas de Nova Iorque, é destaque no enredo. O evento provoca a aproximação entre um velho e solitário judeu ortodoxo e um jovem executivo considerado culpado pela ocorrência. Como punição, o infrator deve prestar serviço comunitário junto à vítima uma vez por semana, pelos próximos seis meses.

Juntos, os dois passam por situações inusitadas, através das quais a peça explora humor, aspectos pitorescos da cultura judaica e passagens emocionantes. O texto de Jeff Baron já foi encenado em mais de 20 países, em 15 línguas diferentes.