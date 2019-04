Estilista gaúcho Rui Spohr morre aos 89 anos

365

681810

2019-04-30 09:28:00

Faleceu na madrugada desta terça-feira (30) o estilista gaúcho Rui Spohr, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, o estilista se tornou referência de moda no País. Foi o primeiro gaúcho a estudar moda na França. Antes disso, estudou Belas Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Dentre os feitos de sua respeitada carreira, o costureiro vestiu nomes nacionais, como a primeira dama Scila Médici (1971), e criou, em 1986, os uniformes femininos da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, modelo utilizado até hoje.

Em 2018, com mais de 60 anos no mercado, o estilista anunciou o encerramento das atividades da Boutique Rui. A marca colocou o Rio Grande do Sul na rota da moda nacional. "Uma roupa Rui foi e é sinônimo de elegância e qualidade. Nossas clientes perpetuaram o jargão que sintetizando nosso trabalho: Rui é Rui", comentou o estilista na época ao Jornal do Comércio.