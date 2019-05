365

2019-05-03

Gabriela Amaral Almeida volta aos filmes de terror com longa 'A sombra do Pai'

Longa 'A sombra do pai' ganhou três prêmios em Brasília, no ano passado PANDORA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC

A diretora Gabriela Amaral Almeida, de O animal cordial, volta a se dedicar ao universo do cinema de terror em A sombra do pai. O filme conta a história de uma menina de nove anos que tem de lidar com o silêncio do pai, que perde o melhor amigo em um acidente.

Dalva, a garota, acredita ter poderes sobrenaturais. À medida em que o pai se torna mais e mais ausente, eventualmente até perigoso, a criança se apega à ideia de que pode trazer a mãe de volta à vida.

O longa-metragem estreou no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde ganhou três prêmios, e foi também selecionado para o Festival de Cinema de Tóquio no ano passado.

O elenco conta com Júlio Machado, Nina Medeiros e Luciana Paes, e o roteiro é assinado pela própria cineasta.