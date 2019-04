Game of Thrones bate marca de 30 milhões de 'streams' na América Latina

365

681392

2019-04-26 14:04:26

Número soma acessos por meio da HBO GO, HBO On Demand e Vídeo On Demand e TVs por assinatura HBO/DIVULGAÇÃO/JC

A temporada final de Game of Thrones mal começou, mas já atingiu picos de audiência na América Latina: de acordo com a HBO, a produção registrou mais de 30 milhões de "streams" entre o início de abril e o segundo episódio, que foi ao ar no último domingo (21). O número soma acessos por meio da HBO GO, HBO On Demand e Vídeo On Demand das operadoras de TV por assinatura.

O episódio que abriu a oitava temporada também bateu recordes de audiência. De acordo com a emissora, 17,4 milhões de pessoas nos Estados Unidos viram Winterfell, que foi ao ar no dia 14 de abril. Até então, a melhor marca da série era 16,9 milhões de espectadores. O serviço de streaming da empresa, HBO NOW, registrou aumento de 50% na audiência em relação ao final da sétima temporada.

Quase dois anos depois da sétima temporada, Game of Thrones retorna com altas expectativas. Agora, a história gira em torno da grande batalha entre o Rei da Noite, no comando de seu exército de mortos, e os protagonistas da série, que ainda duelam internamente pelo Trono de Ferro.