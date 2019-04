Biblioteca Josué Guimarães promove Feira de Troca de Livros neste sábado

365

2019-04-26 11:19:04

Acontece neste sábado (27), na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães (avenida Érico Veríssimo, 307), a Feira de Troca de Livros. O evento é gratuito, aberto ao público e ocorre das 15h às 18h. O sarau O Café Poético está marcado para a partir das 17h. Mais de 200 pessoas devem passar pela feira.

De acordo com a Biblioteca, a iniciativa é realizada no último sábado de cada mês e tem como objetivo passar adiante materiais excedentes de doações, como livros repetidos ou que não se adequem ao gênero do público-alvo da biblioteca, que é a Literatura. Estarão disponíveis todos os tipos de livros, a exemplo dos históricos e técnicos. Histórias em quadrinhos ou "comics books", como as especializadas em super-heróis, também serão disponibilizadas. Na edição do mês passado foram realizadas 230 trocas.

No saguão do local, haverá venda de produtos como bolsas e cadernetas do Geração Poa, bem como arrecadação de livros para a Biblioteca Comunitária Arvoredo, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, que perdeu parte do seu acervo por conta de fortes chuvas no ano passado.