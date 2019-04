365

681235

2019-04-30 03:00:00

Maneva e The Internet se apresentam no palco do Opinião

The Internet apresenta seu quarto trabalho de estúdio no Opinião /THE INTERNET/DIVULGAÇÃO/JC

O feriado está movimentado no Opinião (José do Patrocínio, 834). Na terça-feira, o Maneva realiza show na casa às 1h da virada para quarta, com ingressos entre R$ 55,00 (doação de 1 kg de alimento não perecível) e R$ 160,00, enquanto na quarta-feira, às 22h, é a vez de The Internet, e ingressos entre R$ 100,00 (doação de alimento) e R$ 300,00.

Apontado como um dos principais nomes da nova geração do reggae brasileiro, o Maneva comemorou recentemente 12 anos de carreira. A banda obteve hits em rádios FMs do País e preparou o lançamento do seu primeiro DVD desplugado, Acústico na Casa do Lago, com músicas inéditas e releituras de canções anteriores, estas que serão apresentadas no show.

Indicado ao Grammy e um expoente do movimento neo-soul, o The Internet chega ao Opinião para a apresentação de seu quarto trabalho de estúdio, intitulado de Hive Mind. Para a abertura, o trio de folk futurista Tuyo une voz, beats e temas existenciais, transitando entre o abstrato e a complexidade da música eletrônica.