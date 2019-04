Lauryn Hill realiza turnê de 20 anos do CD de estreia em Porto Alegre

365

681227

2019-04-30 03:00:00

Diva do soul mundial, Lauryn Hill se apresenta no Pepsi on Stage MATEUS BRUXEL/ARQUIVO/JC

Porto Alegre recebe na quarta-feira Lauryn Hill, em apresentação no Pepsi on Stage (Severo Dullius, 1.995), às 21h. O show é uma celebração aos 20 anos da estreia de seu trabalho de estreia, The Miseducation of Lauryn Hill. Os ingressos são vendidos entre R$ 150,00 (doação de 1 kg de alimento não perecível e pista) e R$ 730,00 (3º lote pista VIP).

Tendo vendido mais de oito milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e eleito pela revista Rolling Stone um dos 200 melhores álbuns de todos os tempos, o disco é marcado pela mistura de rap, soul e reggae presente, realizada de um modo com personalidade. Hits como Doo Wop (That Ting), Ex-Factor, To Zion e Everything is everything serão apresentados, bem como o repertório do disco na íntegra, abrindo espaço para todas as faixas que juntas conquistaram 11 indicações ao Grammy 1999.

A obra de Lauryn é lembrada por retratar de maneira crua e sincera a visão da mulher negra sobre a vida e o amor.