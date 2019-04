Retorno da história com O choro é livre!

365

681180

2019-04-29 03:00:00

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) terá na quarta-feira, às 21h, a volta de um consagrado projeto. Marcante em Porto Alegre e no Estado na década de 1980, O choro é livre! está com ingressos sendo vendidos por R$ 30,00. A Oficina de Choro também passa a fazer parte do São Pedro.

No palco do teatro, Grupo Sexteto Gaúcho, Mathias 7 Cordas, Grupo Naquele Tempo, Regional Plauto Cruz, Nani Medeiros, Choro das Gurias e Elias Barboza Quinteto estarão presentes, bem como da primeira apresentação da OCPA, a Orquestra de Choro de Porto Alegre, formação inédita nos palcos gaúchos. Além das apresentações, estão previstas uma série de homenagens a nomes que fizeram a história do choro no Rio Grande do Sul. As subsequentes edições do projeto acontecem no Foyer Nobre do Theatro gratuitamente, de junho a dezembro deste ano.

A Oficina de Choro, programa de ensino da música popular brasileira, está em atividade há 15 anos na cidade. Ao final de 2018, com o término da oficina no Santander Cultural, o projeto foi "adotado" pelo Instituto Ling e pelo Theatro São Pedro e, em março deste ano, as atividades foram retomadas, com aproximadamente quatrocentos alunos. A oficina acontece nas segundas-feiras, na Sala da Música.