Theatro São Pedro é palco de espetáculo inspirado no movimento hippie

Vencedor do Açorianos de Música 2018 como Melhor Espetáculo do Ano, Paz & amor, da Orquestra Villa-Lobos, tem uma apresentação no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) amanhã, às 21h. Os ingressos são vendidos entre R$ 20,00 (galeria) e R$ 40,00 (camarote).

O espetáculo é inspirado no movimento hippie, transitando pelo musical da Broadway, Hair, em 1968. A diversidade musical de gêneros como pop, rock, reggae, rap, samba, choro, afro, erudita - e pela linguagem visual e cênica da dança e da poesia - é algo que também passa pelo show.

No palco, há a presença de 50 jovens músicos com naipes de baixo elétrico, cavaquinho, flautas doces, percussão, piano, violas, violão, violinos, violoncelos. O espetáculo tem ainda a participação da Companhia Jovem de Dança de Porto Alegre, dos corais Vozes do Porto e do Hospital de Clínicas. A slamer Juliana Luise e dos músicos convidados Beto Chedid, Carla Zhammp, Nelson Coelho de Castro, Pedrinho Figueiredo, Simone Rasslan, Stephanie Soeiro e Tonho Crocco são outros integrantes da apresentação.