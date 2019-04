Conversas Cidadãs recebe a dupla Cinéma Copains

365

2019-04-29 03:00:00

O Conversas Cidadãs de hoje recebe Minze Tummescheit e Arne Hector, que formam a dupla Cinéma Copains, para falar do tema Never let a good crisis go to waste. O evento se inicia às 19h, com entrada franca no Auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (24 de Outubro, 112). Após a palestra performativa, há uma visita guiada à exposição Nós reimaginamos o possível.

A dupla berlinense aborda na conversa a correlação entre os sinais emitidos pelo mercado financeiro e os acontecimentos políticos. Representantes do cinema independente alemão, fazendo filmes sobre questões políticas, ambos investigaram as flutuações da bolsa no Brasil em tempos críticos na história recente do país. Nós reimaginamos o possível é uma série fotográfica da dupla que usa da opacidade e transparência da fotografia analógica.

O Conversas Cidadãs é promovido desde 2017 pelo Goethe-Institut Porto Alegre em parceria com o Sul 21.