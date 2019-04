'Sobibor' conta história real de uma revolta em um campo de extermínio russo

365

Sobibor foi o longa escolhido para representar a Rússia no Oscar de 2019. O filme é baseado na história real de uma revolta que ocorreu no campo de extermínio russo de Sobibor e na participação do oficial Alexander Pechersky.

Quando era um prisioneiro de guerra no local, o soviético organizou um motim que resultou em uma fuga em massa. Muitos foram recapturados e mortos, mas os bem-sucedidos no plano, liderado por Pechersky, se juntaram aos seus compatriotas e engrossaram as linhas defensivas russas.