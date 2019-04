365

'Com a corda toda' tem apresentação única no Teatro da Amrigs

Após as duas sessões lotadas no Porto Verão Alegre, Com a corda toda tem apresentação única no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311) neste sábado, às 21h. Os ingressos são vendidos entre R$ 25,00 (brinquedo em boas condições) e R$ 40,00 (na hora).

Em 2018, foram 35 semanas com a apresentação em cartaz no mesmo palco. De forma dinâmica e interativa, o show faz um revezamento de personagens humorísticos e algumas surpresas: Magro do Bonfa (André Damasceno), o motorista de ônibus Ednilson (Dudu Weber), o mendigo Zé Mundícia (Índio Behn) e o gaudério Alípio (Maikinho Pereira).