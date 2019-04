Websérie 'Pq casamos?!' retorna com nova temporada ao Theatro São Pedro

365

Há um ano, o casal Rogério Beretta e Suzi Martinez formou uma dupla na websérie Pq casamos?!. Passando para os palcos, agora a apresentação retorna para nova temporada, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), às 21h de sexta-feira e sábado e às 18h de domingo. Os ingressos são vendidos entre R$ 30,00 e R$ 70,00.

Com ocasiões que, na maioria, estão presentes na vida de outros casais, o espetáculo busca retratar a história de marido e esposa que estão juntos há mais de 30 anos, fazendo um resgate dos melhores momentos. Com 34 episódios, 350 mil visualizações nas suas redes sociais e um alcance de 1 milhão e 800 mil pessoas, o projeto surgiu como uma ideia de retratar, de modo cômico e autêntico, as situações enfrentadas por eles em sua rotina, baseado em um roteiro escrito pelo filho do casal, Vitório Beretta.