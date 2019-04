Longa argentino 'La cama' conta a história de um divórcio

365

Nas palavras da cineasta argentina Mónica Lairana, La cama é uma obra intimista sobre o amor, mas do ponto de vista do doloroso processo de dissolução. No longa, um casal que decide se divorciar após três décadas de casamento.

No enredo, a casa onde Jorge e Mabel viveram todos esses anos acaba de ser vendida, e eles passam as últimas 24 horas de convivência debaixo do mesmo teto. Nesse período, esvaziam também um baú de memórias afetivas.

O título ganhou os prêmios de melhor direção argentina e melhor atriz argentina no Mar Del Plata International Film Festival de 2018.