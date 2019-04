Tequila Baby e Raimundos se apresentam neste sábado no Opinião

365

680779

2019-04-26 03:00:00

Dois expoentes do rock nacional se apresentam no Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado. A Tequila Baby sobe ao palco às 23h30min, enquanto os Raimundos tocam à 1h. O evento tem ingressos por valores entre R$ 55,00 e R$ 160,00 pelo site Sympla.

A primeira banda tem como mais lançamento a canção O som da gilete batendo no azulejo do banheiro. O repertório do grupo gaúcho, no entanto, vai colocar em evidência o disco Sangue, ouro e pólvora: o álbum, que completa 20 anos, será interpretado na íntegra.

Já os brasilienses retornam à Capital com a companhia do seu baterista original, Fred Raimundo. A uma turnê atual celebra o legado deixado pelo seu álbum de estreia, lançado em 1994. Além de faixas favoritas dos fãs, como Puteiro em João Pessoa e Nêga Jurema, o grupo vai interpretar faixas poucas vezes entoadas nos palcos, como MM's.