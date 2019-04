Turnê 'Titãs Acústico MTV' tem apresentações em Porto Alegre e Novo Hamburgo

365

Como celebração aos 20 anos do Titãs Acústico MTV, os Titãs organizam uma turnê por quatro cidades do Brasil, sendo duas destas aqui no Estado. Novo Hamburgo recebe o show na sexta-feira, às 21h, no Teatro Feevale (ERS-239), com ingressos entre R$ 80,00 e R$ 120,00. Porto Alegre, por sua vez, assiste o espetáculo no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), no sábado, às 21h, com ingressos entre R$ 80,00 e R$ 200,00.

Ainda que tardia, considerando que o projeto completou duas décadas em 2017, a comemoração era um pedido de fãs do grupo. O Acústico vendeu mais de dois milhões de cópias, sendo vencedor de discos de ouro, platina e diamante. Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto estarão somente com violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo, recriando canções do Titãs Acústico MTV e adicionando algumas, como Epitáfio e Toda cor. Entre as músicas, os integrantes do Trio de Ferro, como são chamados, contam histórias e trocam ideias com o público.

A demora tem justificativa: durante este período, a banda lançou um CD e DVD da primeira ópera rock brasileira, Doze flores amarelas, estão organizando a turnê da mesma e ensaiam o espetáculo Enquanto houver sol, que percorrerá o Brasil e outros países com um mix de sucessos e algumas canções da ópera.